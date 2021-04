Kamer keurt resolutie rond aanpak intrafamiliaal geweld goed: “Eindelijk staat het kind centraal”

regio Mechelen Stad start laagdrempe­li­ge daderhulp voor plegers van huiselijk geweld: “Belangrijk om met alle partijen aan de slag te gaan”

12 april Family Justice Center (FJC) Mechelen start in september met laagdrempelige daderhulp voor in de eerste plaats mannelijke plegers van huiselijk geweld. Dat als antwoord op de dramatische stijging van het aantal slachtoffers ten gevolge van de coronacrisis. “Een laagdrempelig, rechtstreeks toegankelijk aanbod voor de zogenaamde ‘plegers’ is een hiaat in de regio”, zegt FJC-coördinator Karolien Boonen. Het gaat om een uniek project in Vlaanderen.