Kamer keurde ‘onwettige’ pensioenextra’s voor oud-voorzitters jaar na jaar goed: “Politieke verontwaardiging is bijzonder hypocriet”

KIJK. Kamervoorzitter Tillieux stuit op duizenden euro’s pensioenextra’s voor Herman De Croo en Siegfried Bracke

Herman De Croo (Open Vld) reageerde gisteren nog verbaasd toen bleek dat het federaal parlement al jarenlang acht ambtenaren en twee voormalige Kamervoorzitters iedere maand duizenden euro’s pensioen te veel betaalt via een constructie die wellicht onwettig is. Ook de huidige Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) “viel van haar stoel”. “De enigen die van deze betalingen leken te weten, waren de begunstigden zelf en de uitbetaler. Voor de rest van het parlement was dit compleet onbekend”, reageerde ze aan onze redactie.

Begrotingsexpert Herman Matthijs betwist echter dat het parlement van niks af wist. Volgens hem staan de bedragen openlijk en goed leesbaar in de begrotingsdocumenten en worden de duizenden euro’s jaar na jaar goedgekeurd door de Kamercommissie Comptabiliteit, het Bureau van de Kamer en de 150 Kamerleden. “Leest iemand die teksten wel?”, schrijft hij in een opiniestuk in de ‘Knack’.

Volledig scherm Het staat netjes in de begroting van de Kamer 2023: De Croo en Bracke hebben recht op 103.000 euro. © RV

In 2020 kostte het systeem de Kamer nog 86.000 euro, in 2022 90.000 en voor dit jaar is er 103.000 euro ingeschreven. Eind 2021 probeerde PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees het systeem trouwens af te schaffen. Hij diende een amendement in, maar volgens PVDA werd dit toen weggestemd door Ecolo-Groen, PS, MR, Open Vld en N-VA.

“Als ze zeggen dat ze dat niet weten, zijn ze allemaal aan het liegen”, zei PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw fel in de plenaire tijdens het vragenuurtje. “Alle traditionele partijen hebben toen tegengestemd en wie zat die bewuste commissie voor? De Kamervoorzitter.” “De politieke verontwaardiging vandaag in de Wetstraat is bijzonder hypocriet. Echt iedereen was op de hoogte”, zegt Hedebouw.

De marxisten vroegen vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer om het politieke debat over de affaire in het openbaar te laten plaatsvinden, en niet achter de gesloten deuren van het Bureau van de Kamer. Kamervoorzitster Eliane Tillieux benadrukte dat dat nochtans “het competente orgaan is volgens het reglement”. Ze herhaalde dat het Bureau gisteren meteen besliste om de betalingen op te schorten en om een onderzoek te starten.

KIJK. Herman De Croo wil pensioen dat hij teveel kreeg terugbetalen