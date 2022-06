Kamer debatteert tien uur lang over begroting

ONZE OPINIE. “We zijn schietpar­tij­en op klaarlich­te dag te normaal beginnen vinden”

Een schietpartij op klaarlichte dag in Sint-Jans-Molenbeek. Doet een schot nog iemand opschrikken behalve de vogels in de buurt? Hoort bij de grootstad en de hoofdstad, hoor je dan. En wat als het twaalf schietpartijen zijn in alleen Molenbeek op nog geen jaar tijd? En wat als het schot op klaarlichte dag wordt gelost in de buurt van scholen, in de buurt van kinderen. Hoort erbij, daar in Molenbeek en elders in Brussel? We zijn schietpartijen op klaarlichte dag te normaal beginnen te vinden.

22 juni