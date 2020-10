Kaïs (4) ligt op intensive care door Covid-19, zijn papa waarschuwt: “Ik was niet bezorgd over corona, tot ik hem moest achterlaten in het ziekenhuis”

De vader van het jongetje (4) dat op intensieve zorg ligt met Covid-19, waarschuwt andere ouders in een Facebookpost. Het kind heeft MIS-C opgelopen, een zeldzame kinderziekte die een ontsteking van de hartspier kan veroorzaken. “Pas op jullie kinderen, aan het eind van de rekening is deze ziekte ook voor hen gevaarlijk.”

“Mijn zoon heeft het coronavirus opgelopen, terwijl de media zeiden dat het virus ongevaarlijk was voor onze kinderen”, begint de papa. “Toch heeft mijn zoon, door Covid-19, het multisysteem-inflammatoir syndroom (MIS-C)!”

Dat laatste syndroom is een zeldzame kinderziekte, die lijkt op de ziekte van Kawasaki. Artsen denken dat er een link is tussen de ontwikkeling van MIS-C en Covid-19. “De ziekte is gevaarlijk want hij tast het hart aan, vandaar dat sommige patiënten sterven”, schrijft de vader. Vaak zijn de complicaties te wijten aan een overdreven reactie van het immuunsysteem.

“Ik was niet ongerust over Covid-19, tot ik mijn eigen zoon moest achterlaten in het ziekenhuis. Hij hyperventileert, zijn hartfunctie en ademhaling zijn ernstig aangetast. Ik deel dit bericht met het doel om te informeren. Pas goed op jullie kinderen, want deze ziekte is ook gevaarlijk voor hen.”

Risico op complicaties

Kaïs is niet het eerste kind dat positief testte op Covid-19. Zo testte baby Luca, van amper zes weken oud, ook positief. De baby werd met hoge koorts naar het ziekenhuis gebracht, waar hij 48 uur moest blijven. Gelukkig kreeg Luca niet te maken met andere symptomen van het virus.

Het risico op complicaties is dan ook kleiner bij jonge kinderen. Dat betekent helaas niet dat het nooit kan mislopen. Zo meldde het Crisiscentrum reeds in maart dat een Gents meisje van amper twaalf jaar oud was gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. “Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, van tien jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen”, verklaarde viroloog Steven Van Gucht, die herhaalde dat dit “zeer uitzonderlijk is bij jonge mensen”. Van Gucht: “Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt.”