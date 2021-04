Kader voor 30-tal testevents in mei en juni ligt op tafel

Hasselt Hasselts testevent tijdelijk geschrapt door stijgende coronacij­fers

29 maart Het testevent in Hasselt dat met de hulp van meer dan 1.000 studenten moet nagaan of een festivalzomer mogelijk is, wordt uitgesteld. Reden is de toename van het aantal coronabesmettingen in ons land. Wanneer het testevent wél zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.