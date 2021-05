Kabinetsmedewerkster die in ‘De Ideale Wereld’ werd afgeschilderd als poetsvrouw, veegt spons over incident: “De zaken zijn uitgeklaard"

INTERVIEW. Ayan Mohamud Yusuf werd in 'De Ideale Wereld' afgeschil­derd als poetsvrouw: "Als je je fout niet rechtzet, zijn je excuses niet gemeend”

26 april Zeventien was ze toen ze aankwam in België. Zeven jaar lang was Ayan Mohamed Yusuf (40) op de vlucht geweest voor het geweld in haar thuisland Somalië. Vandaag is ze trotse kabinetsmedewerker van Jan Jambon. Tot ze vorige donderdag onverwacht opdook in een filmpje van De Ideale Wereld waarin ze werd afgeschilderd als zwarte dienstmeid. “Ik kan niet meer slapen en amper een hap door mijn keel krijgen. Ze hebben me mijn trots afgepakt.”