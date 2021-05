Kabinetsmedewerkster die in ‘De Ideale Wereld’ werd afgeschilderd als poetsvrouw: “De zaken zijn uitgeklaard"

Erpe Vuilnisman zwaarge­wond na aanrijding: "Hij kwam uit het niets van achter de vuilniswa­gen”

30 april In de Merestraat in Erpe is vrijdagochtend een vuilnisophaler van ILvA zwaargewond geraakt. Door het ongeval en wegenwerken in de Rooseveltlaan in Erpe en Bosstraat in Mere waren drie belangrijke toegangswegen naar het centrum van Mere gelijktijdig versperd.