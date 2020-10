Kabinet Verlinden “verduidelijkt” na felle commotie: “Restaurants mogen tot 20 uur wél alcohol verkopen bij afhaalmaaltijden”

“Wie afhaalmaaltijden levert, mag daarbij een fles wijn meegeven tot 20 uur. ” Dat laat het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten, nadat er flink wat commotie was ontstaan over het ministerieel besluit van 18 oktober, waarin de verplichte sluiting van de horeca werd opgenomen.

“De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur”, staat er letterlijk in het ministerieel besluit te lezen.

Onder meer op sociale media ontstond daar flink wat ongenoegen over. Niemand begreep waarom restaurants die afhaalmaaltijden aanbieden geen alcoholische dranken mochten verkopen voor 20 uur.

Bij Horeca Vlaanderen liepen heel wat vragen binnen. Of het wel klopte? “Heel wat uitbaters wilden afhaalmaaltijden aanbieden tijdens de verplichte sluiting en daar een lekkere fles wijn bij aanbieden, maar dat mag nu blijkbaar niet”, klonk het bij woordvoerder Kaatje Lucas. “We vinden het vreemd dat je in een pizzeria geen pizza met rode wijn mag bestellen, terwijl je die in de supermarkt wél gewoon mag kopen tot 20 uur. Dat is oneerlijke concurrentie. We hebben een lijst met vragen over het ministerieel besluit naar de FOD Binnenlandse Zaken gestuurd en wachten op een reactie.”

Ook bij de FOD Economie kwamen er vragen binnen. “Het ministerieel besluit is het resultaat van het overleg met de regio’s. We hebben aan onze ministers van Economie en Middenstand gevraagd of het inderdaad op deze manier geïnterpreteerd moet worden”, aldus woordvoerder Chantal De Pauw. “We wachten op antwoord. Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw bijeen, we hopen dan ten laatste duidelijkheid te krijgen.”

Regel

Want onduidelijkheid is er wel. Onder meer door de algemene regel dat er na 20 uur nergens nog alcohol verkocht mag worden. “Stel dat je om 16 uur je eten zou bestellen: mag je er dan wel of niet alcohol bij bestellen? En indien wel: wat als je de maaltijd pas na 20 uur geleverd krijgt? Is dat een probleem?”, aldus De Pauw.

Intussen liet het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden weten dat het ministerieel besluit anders geïnterpreteerd moet worden. “Wie afhaalmaaltijden levert mag daarbij een fles wijn meegeven tot 20 uur. Die maaltijd is wel cruciaal: je mag dus niet gewoon alcohol bestellen. Tussen 20 en 22 uur mogen dat alleen non-alcoholische dranken zijn.” Maar de vraag is of je hier wel kan spreken van een interpretatie en of het niet gewoon om een aanpassing gaat.

