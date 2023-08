Kabinet-Vandenbroucke buigt zich samen met Roemenië over kwaliteit tandartsendiploma’s

PORTRET. Van autodealer met miljoenen­schuld tot geschorste vastgoed­sche­pen. Wie is de man die de Knokse politiek al maanden gijzelt?

De schimmige vastgoedstorm in Knokke blijft maar voortwoeden. En weer speelt de - intussen geschorste - schepen Kris Demeyere (53) de roemruchte hoofdrol. De man blijkt nu voor zichzelf een hoeve te hebben gekocht, nadat hij eerst namens het schepencollege over een verkoop had onderhandeld. Even opvallend: hoewel hij zich destijds als succesvolle autoverkoper in de politiek werkte, torst hij vandaag als Nissan-dealer vooral een schuldenput van vele miljoenen.