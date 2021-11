Kaap van 500 patiënten op intensieve zorg overschreden: “Veel personeel in de ziekenhuizen is doodvermoeid"

De ‘magische grens' van 500 patiënten is bereikt. Er liggen nu 516 mensen op intensieve zorg, aldus de minister. België telt in totaal 2.000 bedden op de intensieve afdeling, maar 117 daarvan zijn buiten gebruik door personeelsgebrek. “Mensen zijn doodvermoeid of zitten zelf met Covid-19”, zei Vandenbroucke.

“Het is dringend tijd om serieuze maatregelen te nemen”, volgens Vandenbroucke. “Tussen vrijdag 11 uur en zondag 11 uur zijn er maar liefst 485 mensen opgenomen in het ziekenhuis”, beklemtoont Vandenbroucke nog om zijn standpunt kracht bij te zetten.

Omgekeerde ‘magische grens’

Eerder werd de grens van 500 patiënten op intensieve zorg in het leven geroepen om te kunnen versoepelen. “Als we die nu in een omgekeerde richting overschrijden, moeten we daar consequent naar handelen”, zei GEMS-voorzitter Erika Vlieghe gisteren nog.