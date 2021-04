Kaap van 2 miljoen gevaccineerde Belgen gerond, 90 procent Vlaamse 85-plussers kreeg eerste prik

Ons land heeft de symbolische kaap van 2 miljoen gevaccineerde inwoners gerond, blijkt uit de nieuwste update van Sciensano. 659.000 onder hen zijn volledig gevaccineerd. In Vlaanderen is dan weer de drempel van 90 procent gevaccineerden in de oudste leeftijdsgroep van de 85-plussers gerond.

Met 2.058.737 gevaccineerde inwoners hebben we momenteel 17,91 procent van de volledige bevolking minstens een eerste prik van een coronavaccin gegeven. De 659.332 mensen onder hen die ook al de tweede prik kregen, zijn goed voor 5,74 procent van de bevolking.

Daarmee gaat het vaccinatietempo verder de hoogte in, nu tot meer dan 65.000 inentingen per dag. Het record van vorige week vrijdag werd nog bijgesteld naar 128.128 vaccins die toen zijn toegediend. Allicht gaan we daar vandaag of morgen opnieuw over, maar dat zal pas over een aantal dagen blijken uit de cijfers.

In Vlaanderen zijn nu 1.227.105 inwoners minstens deels gevaccineerd, of 18,51 procent van de bevolking. De Waalse vaccinatiegraad ligt opnieuw iets lager met 17,92 procent, en in Brussel is 13,83 procent gevaccineerd.

90 procent 85-plussers ingeënt

De regionale verschillen zijn vooral opvallend wanneer we naar de onderverdeling in de leeftijdsgroepen kijken. Elk gewest zet wel alle vaccins die het toegewezen krijgt, maar het ene moet al vroeger overschakelen naar jongere leeftijdsgroepen dan het andere. Zo is in Vlaanderen nu de kaap van 90 procent gevaccineerde 85-plussers gerond, en ook de 75- tot 84-jarigen naderen die symbolische drempel. Wallonië en vooral Brussel blijven echter steken onder de 70 procent.

Daardoor kan vooral Brussel nu al een voorsprong opbouwen bij de 65- tot 74-jarigen, van wie al 62 procent gevaccineerd is. In Vlaanderen is dat nog maar 23 procent, omdat men hier langer bezig is aan de zeventigers en tachtigers. De komende dagen zullen de cijfers bij de Vlaamse zestigers naar verwachting nog fors stijgen, terwijl Brussel ook daar allicht eerder zijn ‘plafond’ bereikt.

Halen we 11 juli?

Aan het huidige vaccinatietempo is Vlaanderen in elk geval op weg om 90 procent van alle inwoners minstens een eerste keer gevaccineerd te hebben tegen 11 juli, de streefdatum die minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) eerder heeft vooropgesteld.

Het huidige tempo zal allicht nog een aantal dagen toenemen, maar daarna zal het waarschijnlijk weer zakken. Volgende week zijn er al 42 procent minder vaccinaties ingepland dan deze week, die een uitzonderlijke uitschieter is in de campagne. Bovendien moeten na volgende week ook steeds meer inwoners hun tweede spuit krijgen, vaccins die dus niet meer beschikbaar zijn voor de eerste prik. Daardoor zal het tempo daarvan opnieuw zakken, tot er in mei en juni significant meer geleverd wordt en het weer omhoog kan.

