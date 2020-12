Kaap van 10.000 overlijdens in woonzorgcentra overschreden

HET DEBAT. Moeten scholen sluiten tot eind januari? Dit is jullie mening

17 december In tegenstelling tot Nederland en Duitsland blijven de lagere scholen en de eerste graad middelbaar onderwijs in ons land momenteel open. Verschillende experts pleiten voor een sluiting van de scholen tot eind januari. Wat denk jij? Moeten de scholen sluiten tot 31 januari? Eerder lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.