Juwelier die overvaller doodschoot riskeert alsnog zelf 5 jaar: “Ik ben sláchtoffer, maar ze behandelen me als dader”

WEERBE­RICHT. Wisselval­li­ge dag met rukwinden tot 60 kilometer per uur, maxima tot 11 graden, tot 17 graden op oudjaar

Het wordt vandaag wisselvallig en winderig met nu en dan buien. De maxima variëren van 7 tot 11 graden. Het KMI verwacht ook rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur. Vanavond en volgende nacht vallen er eerst nog enkele buien. Later wordt het droog met brede opklaringen, maar in de Ardennen blijft er wel lage bewolking hangen. De minima schommelen tussen 1 en 5 graden.

12:37