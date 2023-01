Justitie zet fiscus in om cokegebruikers boetes te laten betalen: beslag op loon of rekening wanbetalers

Vragen over het stikstofd­os­sier? Stel ze dan hier aan minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V)

Zondagmiddag is Vlaams minister van Werk, Economie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) te gast bij VTM Nieuws. Hebt u vragen voor Brouns over het stikstofdossier of de jobbonus? Stel ze dan hier.

28 januari