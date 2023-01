Justitie maakte “menselijke fout” in dossier rond vermoorde tiener Malek (13)

Recente veroorde­ling voor brandstich­ting stond niet op strafblad van man die vermoede­lijk tienermeis­je uit Anderlecht vermoordde

De 37-jarige man die vrijdag dood teruggevonden werd in Plainevaux en in verband wordt gebracht met de dood van een tienermeisje uit Anderlecht, was eerder voor brandstichting veroordeeld. Die veroordeling stond echt niet op zijn strafblad, hekelt de advocate van de voormalige vriendin van de man. Hij werd ook niet gecontroleerd op het naleven van zijn probatievoorwaarden. De advocate vraagt zich daarom af of het drama niet had kunnen worden vermeden.

11 januari