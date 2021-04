Justitie krijgt 18.000 nieuwe laptops, eerste 3.500 al geleverd

In Brussel zijn vrijdagnamiddag de eerste 3.500 nieuwe laptops geleverd van de in totaal 18.000 die de komende maanden aan de magistraten en medewerkers van justitie worden uitgedeeld. Met die operatie wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) justitie uit het digitaal moeras trekken. Ons land is volgens de Europese Commissie immers één van de meest digitaal achtergestelde landen in Europa op het vlak van justitie. “We willen justitie sneller, menselijker en straffer maken”, zegt de minister. “Digitalisering is een absolute voorwaarde om dat mogelijk te maken.”

Niet zonder reden heeft de Europese Commissie ons land de voorbije jaren in verschillende rapporten steevast bestempeld als een achtergestelde of onderontwikkelde regio op het vlak van digitale justitie, samen met Griekenland, Cyprus en Kroatië. Justitie heeft immers een enorme technologische achterstand. Opeenvolgende digitaliseringsprojecten in het verleden mislukten, en de laptops waarover de justitiemedewerkers beschikken zijn sterk verouderd. Bovendien beschikken heel wat medewerkers ook niet over een laptop, waardoor telewerken onmogelijk is.

“Ongeveer de helft is ouder dan acht jaar en er zijn zelfs medewerkers die zich moeten behelpen met exemplaren van meer dan elf jaar oud”, klinkt het bij justitie zelf. “Niet enkel de hardware is sterk verouderd, ook de software is achterhaald. Zo maakt justitie nog steeds gebruik van ‘Office 2013', een systeem dat vanaf volgend jaar niet meer ondersteund zal worden door Microsoft wegens te verouderd. Sommige medewerkers zijn zelfs aangewezen op de gratis variant OpenOffice.”

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil nu justitie de 21ste eeuw binnenloodsen en investeert daarvoor de komende jaren 100 miljoen euro. De eerste stap in dat plan is alle medewerkers uitrusten met goed IT-materiaal, moderne laptops met de nieuwste software. Dit jaar worden 12.000 nieuwe laptops geleverd met ‘Office 365', en volgend jaar komen er daar nog eens 6.000 bij. Die investering kost 13,1 miljoen euro en zal ervoor zorgen dat iedere medewerker die een laptop nodig heeft, een nieuw exemplaar zal hebben. Bovendien zullen de laptops ook niet ouder mogen zijn dan vijf jaar.

Ook in de software wordt geïnvesteerd, alle gebruikers bij justitie zullen dit jaar nog over ‘Office 365' kunnen beschikken. Daardoor zullen de medewerkers van justitie efficiënt kunnen telewerken en in gedeelde documenten werken.

“Er werken bij justitie heel veel gemotiveerde mensen, maar het verouderde materiaal waarmee ze moeten werken leidt vaak tot frustratie”, zegt minister Van Quickenborne. “Een magistraat stuurde mij onlangs een filmpje door van hoe het 17 minuten duurde vooraleer zijn laptop was opgestart. Dat is onaanvaardbaar en onze mensen verdienen beter. Daarom voorzien we nu voor elk van hen een nieuwe laptop en schakelt justitie over op ‘Office 365'. Een concrete en grote stap vooruit om justitie sneller en efficiënter te laten werken.”

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) was vrijdag aanwezig bij de levering van een eerste lading van 3.500 nieuwe laptops. © BELGA