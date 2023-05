Jury voor assisenproces moordenaar Ilse Uyttersprot wordt vandaag samengesteld

Voor het Gentse hof van assisen wordt dinsdagnamiddag de jury samengesteld voor het proces van Jurgen Demesmaeker. De 52-jarige man wordt beschuldigd van moord in 2020 op zijn 53-jarige vriendin Ilse Uyttersprot, CD&V-politica en voormalig burgemeester van Aalst. De man sloeg Uyttersprot met een klauwhamer het hoofd in, maar hij houdt vol dat hij de feiten niet had gepland.

De feiten hadden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het levenloze lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

Demesmaeker stelde dat hij de feiten niet had gepland. Hij verklaarde dat hij met een depressie kampte, financiële problemen kende, en dat hij het extra moeilijk had tijdens de coronaperiode. Hij was sinds 11 mei samen met Uyttersprot, die hij kende van carnaval Aalst vier jaar eerder, en tijdens de pandemie wandelden ze veel samen. Volgens Demesmaeker wou Uyttersprot met hem naar buiten treden, maar koppelde ze daar voorwaarden aan omwille van haar politieke functie. Hij moest volgens haar snel beter worden en dat zou voor conflicten gezorgd hebben.

Druk

In zijn eerste verhoor verklaarde hij dat Uyttersprot de relatie zou verbreken als ze geen beterschap zag, en dat hij zich onder druk gezet voelde. Ze wou volgens hem dat hij zijn voor depressie voorgeschreven pillen innam, maar hij weigerde uit vrees voor neveneffecten. De dag voor de feiten nam hij naar eigen zeggen voor het eerst één pil van een antidepressivum voorgeschreven door zijn psychiater. Toen Uyttersprot die avond bij hem kwam hadden ze ruzie, maar daarna hadden ze seks en gingen ze slapen.

Jurgen Demesmaeker stelt dat hij de volgende morgen rond 8 uur wakker werd door het alarm van de gsm van Uyttersprot, maar dat ze de wekker afzette en verder sliep. Hij zegt dat hij schrik had dat zijn vriendin hem verder onder druk zou zetten, dat hij naar de berging ging en de klauwhamer uit zijn materiaalkoffer nam, en haar daarmee zes keer ermee op het hoofd sloeg.

Toerekeningsvatbaar

Volgens de gerechtspsychiaters is Demesmaeker toerekeningsvatbaar. De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent verwees hem in oktober vorig jaar door naar het hof van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen. Op de preliminaire zitting van het hof eind maart bleek dat zijn advocaten vier psychologen van de gevangenis in Dendermonde als getuigen laten oproepen, omdat die volgens hen “cruciaal” in hun verdediging zijn.

“Er is al heel veel procesvoering in de media gebeurd en we willen een ander beeld van onze cliënt schetsen. Een objectief beeld. Het proces moet effectief in de zaal gevoerd worden, en niet in de media. Zo was er al een ‘Pano’-reportage waarbij een ex-partner van mijn cliënt als getuige werd opgevoerd”, stelde advocaat Brecht Horsten toen. Demesmaeker werd in 2000 veroordeeld tot een geldboete voor slagen of verwondingen aan zijn toenmalige echtgenote en in 2014 tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor interfamiliaal geweld en stalking van zijn toenmalige vriendin. Hij kwam ook met het gerecht in aanraking voor het gebruik van verdovende middelen en gaf tijdens een verhoor aan dat zijn gebruik van cocaïne en speed problematisch was.

Exacte kwalificatie van de feiten

Demesmaeker moet zich voor het assisenhof verantwoorden voor moord, maar de jury zal moeten beslissen over de exacte kwalificatie van de feiten. De jury wordt dinsdag samengesteld, maar het proces ten gronde start vrijdagmorgen 2 juni. Demesmaeker wordt vrijdagnamiddag ondervraagd door de voorzitter, en vanaf maandag 5 juni tot vrijdag 9 juni worden 79 getuigen verhoord. Het arrest wordt in het begin van de daaropvolgende week verwacht.

Het hof van assisen wordt voorgezeten door Bart Meganck, raadsheer bij het hof van beroep in Gent. De assessoren zijn ere-rechters Christian Nemegheer en Philippe Van Maele. Demesmaeker wordt verdedigd door Johan Platteau en Brecht Horsten. Voor de nabestaanden van Uyttersprot treden onder meer Jef Vermassen en Anthony Mallego op. Karine Van Hecke, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent, vertegenwoordigt het openbaar ministerie.