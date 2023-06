Jury terreurproces hoort vandaag verhaal van ‘33ste slachtoffer’ Shanti (23), die euthanasie pleegde door ondraaglijk psychisch lijden na aanslagen

De 23-jarige Shanti De Corte nam vorig jaar afscheid van het leven via euthanasie, omdat ze het psychisch leed dat ze voelde na de aanslagen niet meer kon meeslepen. Ze maakte de ontploffingen op de luchthaven van dichtbij mee. Vandaag hoort de jury van het terreurproces haar verhaal, in 2018 vertelde ze het zelf aan HLN. “Mijn lichaam nam het over. Ik voel me nog steeds schuldig dat ik ben weggelopen van mijn klasgenootjes...”