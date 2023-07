Jury aanslagen 22 maart gaat morgen na proces van zeven maanden in beraad

DEBAT VAN DE DAG. Moet de zomervakan­tie in het onderwijs ingekort worden? Dit is jullie mening

Koen Pelleriaux, topman van het gemeenschapsonderwijs (GO!), pleit voor een gelijkstelling van de vakantieperiodes in het Nederlandstalige en het Franstalige onderwijs. De zomervakantie is in het Franstalige onderwijs beperkt tot zeven in plaats van negen weken. Wat denk jij? Moet de zomervakantie in het onderwijs in Vlaanderen ook ingekort worden? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.