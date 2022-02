Juridische moeilijkheden staan vaccinplicht in de weg

Ploeglei­der in Antwerpen ontslagen na extreem geval van pestgedrag: jongere werknemer aangeval­len met plastic zak rond hoofd, gerecht start onderzoek

Een ploegleider bij chemiereus BASF in Antwerpen is ontslagen na extreem pestgedrag. Dat werd bevestigd aan HLN en VTM NIEUWS. De ploegleider zou het slachtoffer, een jongere werknemer, al maanden gepest hebben op de werkvloer en zou tijdens het laatste incident een plastic zak over het hoofd van de werknemer hebben getrokken. Het gerecht is een onderzoek gestart.

