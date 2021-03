"Juridische discussie" over ontslagvergoeding ex-CEO bpost

De vraag is nu of Van Avermaet recht heeft op een ontslagvergoeding - zoals contractueel bepaald - of dat hij bijvoorbeeld wegens zware fout ontslagen wordt (en dus zonder vergoeding). "Op dit moment is de raad van bestuur van bpost in een juridische discussie verwikkeld met meneer Van Avermaet wat betreft de ontslagvoorwaarden in functie van het contract en de redenen waarom dat opgezegd is", zo zei minister De Sutter. "Dit is een juridisch verhaal, het is best mogelijk dat dit uiteindelijk door een rechtbank zal worden beslecht."