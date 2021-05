Jurgen Conings werd gevolgd door de Staatsveiligheid: waarom zat hij nog in het leger en hoe moeilijk was het voor hem om aan wapens te geraken?

Hoe kan het dat iemand die op de OCAD-lijst staat en dus als een potentieel gevaarlijke terrorist wordt beschouwd toch in het leger mag blijven?

Yves Huwart: “Je kan om heel uiteenlopende redenen worden gevolgd door de militaire staatsveiligheid. Om een banaal voorbeeld te geven: het volstaat bijvoorbeeld dat iemand in je familiekring zich zeer extremistisch uitlaat of drugs dealt, om als militair dan zelf verdacht te worden. Dat je in dat geval niet meteen uit het leger wordt gezet, lijkt me in dit voorbeeld niet meer dan normaal. Tenzij die persoon natuurlijk ook zelf criminele feiten zou plegen, want dan komt er allicht een strafrechtelijk onderzoek, net als een krijgstuchtelijk onderzoek en tal van andere onderzoeken die bij Defensie onder de noemer ‘disciplinaire maatregelen’ vallen. Naargelang de feiten kan dat dan leiden tot ontslag.”