Jürgen Conings was vorig jaar lid van Vlaams Belang

Smeren is de boodschap met die hoge UV-index, maar mogen we met factor 50 ook hele namiddag in de zon?

16:31 Het lange wachten wordt beloond: eindelijk is de zon overuren aan het maken. Toch is het ook opletten geblazen. Dermatologen steken een waarschuwende vinger op nu Frank Deboosere een hoge UV-index van 7 aankondigde. Zeker kinderen dreigen fel te verbranden, met mogelijk zelfs schadelijke gevolgen op lange termijn. Zonnecrème smeren is dus de boodschap, maar mogen we met factor 50 ook een hele namiddag in de zon? En moeten we meer smeren met factor 15?