Jürgen Conings lijkt nog zwaarder bewapend te zijn dan eerst gedacht, suggereert gevonden rugzak

Weyts noemt federale beslissin­gen over artsenquo­ta "ronduit dramatisch"

10 juni Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet te spreken over de koninklijke besluiten die de federale regering heeft goedgekeurd over de artsenquota. De N-VA-minister noemt de inhoud van de kb's "ronduit dramatisch". Volgens Weyts dreigt Vlaanderen opnieuw als "flinkste leerling van de klas in de hoek gezet en gestraft te worden". Dat heeft hij in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van CD&V-parlementslid Brecht Warnez.