Jürgen Conings gaf gevechtstraining aan het Vlaams Legioen

Conings liet valstrik en munitie achter in auto, die “hevige brand met ontploffin­gen” kon veroorza­ken

5:00 Zes dagen nadat de sweeping in het Nationaal Park Hoge Kempen werd beëindigd, is daar gisteren opnieuw met de grote middelen naar Jürgen Conings gezocht. Dat gebeurde op drie nieuwe locaties, in de buurt van de plaats waar hij vorige week zijn auto achterliet. Uit onderzoek van ontmijningsdienst DOVO blijkt nu dat in die auto niet alleen raketlanceerders en munitie werden aangetroffen, maar ook een zogenaamde ‘trip flare’: een draad die bij aanraking begint te branden. “In combinatie met de aangetroffen munitie was de kans op een hevige brand met ontploffingen niet uitgesloten.”