Jupiler kleurt letterlijk rood tijdens EK om Rode Duivels te steunen

Het bier van Jupiler zal tijdens het Europees kampioenschap voetbal twee maanden lang letterlijk rood kleuren. Na de campagnes in 2014 en 2016 en de naamsverandering van Jupiler naar ‘Belgium’ in 2018 gaat Jupiler nu nog een stap verder en verandert het de kleur van het bier zelf. Gedurende twee maanden kleurt een limited edition van Jupiler rood binnenin. De smaak van het bier zou daarentegen wel dezelfde blijven. De speciale EK-editie Jupiler Red zal vanaf 17 mei verkrijgbaar zijn in de winkels en de horeca.

“Wie dacht dat hij bij het WK in 2018 met de naamsverandering van Jupiler naar Belgium alles gezien had, heeft het mis. Deze keer gooien we het bier zelf in de strijd”, vertelt Amaury Hayois, marketing manager bij Jupiler. “Het is nu of nooit voor de Rode Duivels, dus alle steun is nodig. We zijn allemaal rood binnenin en nu dus ook ons bier”.

Quote We werken met een gezuiverd extract van zwarte wortel, een volledig natuurlij­ke kleurstof Ben Souffriau, AB InBev

Het brouwproces van Jupiler Red is exact hetzelfde als dat van de gewone Jupiler. In de laatste fase van de productie, voegt de brouwer de rode kleur toe: “We werken met een gezuiverd extract van zwarte wortel, een volledig natuurlijke kleurstof, Vivid Red. Deze natuurlijke kleurstof is volledig smaakloos en verandert dus enkel iets voor het oog. De smaak, frisheid en kwaliteit van Jupiler Red blijven identiek aan de Jupiler pils die de consument kent”, vertelt Ben Souffriau, product innovation specialist bij AB InBev.

Samen voor de overwinning

Het rode bier is het speerpunt van de nationale campagne ‘We’re All Red Inside’. Met deze communicatie wil Jupiler inzetten op ‘social bonding’ tijdens het EK. “We willen alle Belgen inspireren om samen te supporteren voor het nationaal elftal. We zijn meer dan ooit toe aan dit vooruitzicht om samen de overwinningen van de Rode Duivels te vieren, op een veilige manier, in ons geliefde café of thuis met familie en vrienden. De nakende heropening van de horeca én de zomerdagen maken dit alles extra feestelijk. En daar willen we ons steentje toe bijdragen,” vertelt Amaury Hayois.

Collector’s item

Het bedrijf wil de supportersmomenten op alle mogelijke manieren versterken met een radio-, TV-, print- en sociale mediacampagne. Daarnaast zal het rode bier ook een speciale EK-verpakking krijgen en wordt het daarom een echt collector’s item.

Uitstel, maar geen afstel

Het rode Jupiler bier was vorig jaar ook al kort te vinden in de supermarkten. Het bedrijf lanceerde de campagne toen voor het EK 2020. Aangezien het EK uiteindelijk is uitgesteld naar 2021, gaat de campagne nu dus weer van start.