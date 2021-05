Jumbo roept geitenkaas terug wegens mogelijke aanwezigheid stukjes plastic

LIVE. Assisenpro­ces Sofie Muylle: Caliniuc vraagt om hem “enkel te straffen voor de feiten die hij gepleegd heeft”, hof en juryleden trekken zich terug voor beraadsla­ging

15:58 Het assisenproces rond de dood van Sofie Muylle (27) is de vijfde dag ingegaan. De beschuldigde, Alexandru Caliniuc (27), staat terecht voor verkrachting, foltering en het ombrengen van de vrouw uit Roeselare in januari 2017 op het strand van Knokke-Heist. Deze ochtend heeft procureur-generaal Céline D’havé haar requisitoir gehouden. Intussen zijn de debatten afgerond. Caliniuc vroeg in zijn laatste woord om hem enkel te straffen voor de feiten die hij gepleegd heeft. Volgens de verdediging is er immers enkel sprake van verkrachting en schuldig verzuim.