Jumbo roept aardappelsalade terug door verkeerde etikettering

Laat geen flesje water in de auto liggen en zet de airco niet té hard in de slaapkamer: dit is hoe je je moet voorberei­den op de hitte

Zweten, puffen en blazen. Deze week is het al warm, maar volgende week stijgt het kwik nog verder. Het wordt tropisch warm met temperaturen tot 35 graden. Veel mensen hebben last van die hitte en proberen op allerlei manieren verkoeling te zoeken. Welke kledij draag je het best? Welke zonnecrème kies je? En hoe krijg je de hitte uit je huis? Wij maken een overzicht met tips hoe je je moet voorbereiden.

17:00