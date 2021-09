Jumbo opent 200 "kletskassa's" tegen eenzaamheid, ook eentje in België

"Heel veel mensen zijn eenzaam, ook al op jongere leeftijd." Psycholoog geeft tips voor hoe je vrienden maakt na je dertigste

30 juli Vandaag is het Internationale Vriendschapsdag. Maar eens je de Grote Drie gepasseerd bent, is vrienden maken niet meer zo makkelijk. Want waar leer je überhaupt nieuwe mensen kennen? En hoe word je dan maatjes? Psycholoog Roos Woltering en Selma Franssen, auteur van het boek ‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’ geven tips. “Realistisch gezien is de kans dat je nieuwe vrienden gaat maken in de fitness niet zo heel groot.”