Julius Grauls (29) verbrijzelde voet op vakantie, maar kon niet geopereerd worden: “Ik kreeg doek rond mijn voet en pijnstilling, dat was het”



“Mijn voet was verbrijzeld, maar in het Thaise ziekenhuis konden ze mij niet opereren. Er ging een verband rond en ik kreeg wat pijnstilling.” Leuvenaar Julius Grauls (29) kreeg in het paradijs een gruwelijk ongeval. Zijn verhaal is er één over het belang van een goede reisverzekering, machteloosheid ver van huis, en de kracht van familie. “Zonder hen had ik het niet gehaald.”