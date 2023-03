Julie Vermeire: “Ik ben door de situatie met mama snel volwassen moeten worden”

Wie is de mens achter de bekende kop? En welke vragen heb je nodig om dat te ontrafelen? Psychiater Dirk De Wachter kraakte de code en ontwikkelde voor ons de ultieme vragen waarmee je werkelijk iedereen kan doorgronden. Deze week: Julie Vermeire (24). Als jong meisje groeide ze op in een verscheurd gezin, bij een moeder die alcoholverslaafd was. Hoe Eva Pauwels dat beleefde, weten we intussen. Maar hoe was dat voor Julie? “Pas op latere leeftijd heb ik beseft dat mama ziek was. Maar toen kwam de boosheid.”