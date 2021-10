Julie Van den Steen, Vincent Fierens en Laura Tesoro doorkruisen heel Vlaanderen met ‘Rode Neuzen Dag On Tour’

Op 20 november wordt de aftrap gegeven van de Rode Neuzen Dag On Tour: VTM-gezichten Julie Van den Steen en Laura Tesoro en Qmusic-presentator Vincent Fierens doorkruisen een ganse week heel Vlaanderen en roepen iedereen op om massaal acties op touw te zetten om geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag. Tijdens de tour worden dagelijks een aantal initiatieven ‘live’ in de kijker gezet. Al wie een actie via rodeneuzendag.be registreert, maakt kans om hierover te komen vertellen bij Julie, Vincent of Laura.