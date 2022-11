Journalisten aangevallen tijdens verslaggeving na match Marokko-België: VTM NIEUWS, RTL INFO en RTBF leggen klacht neer

Tijdens de verslaggeving over de nasleep van de match Marokko-België op het WK voetbal zondag zijn verschillende journalisten verbaal en fysiek aangevallen. Ze kregen onder andere vuistslagen in het gezicht en hun materiaal werd beschadigd. Vanuit VTM NIEUWS, RTL INFO en RTBF worden er daarom klachten neergelegd.

Axelle Polet, woordvoerster van de Franstalige omroep RTBF, vertelt aan onze redactie dat een nieuwsploeg omcirkeld en geslagen werd toen ze verslag uitbrachten van de rellen in de hoofdstad. Een reporter kreeg een slag in het gezicht. Een cameraman kreeg straatmeubilair naar zich gegooid en men probeerde zijn materiaal te stelen.

Beide dienen klacht in, maar ze zijn niet gewond. “Ze zijn geschrokken dat ze werden aangevallen net omdat ze journalist zijn”, aldus Polet. Het uitvoerend comité van de RTBF reageerde maandag: “Hun werk moet worden gerespecteerd en vooral de integriteit van hun persoon.” Polet benadrukt bovendien dat de RTBF-ploeg ook hulp kreeg van omstaanders, waarvoor ze bedankt worden door de omroep.

Ploeg RTL INFO geslagen en geschopt

Een ploeg van RTL INFO kreeg het ook aan de stok na de match tussen Marokko en België. Cameraman Pascal Noriega en reporter Michael Menten werden geslagen in het gezicht en geschopt tegen de benen. Ook zij komen er met de schrik van af.

Ze dienen ook allebei klacht in. “We vinden het onaanvaardbaar dat we zijn aangevallen terwijl we ons werk doen. Wij verdedigen de vrijheid van meningsuiting en het recht om onze kijkers te informeren”, laat Menten weten aan HLN.

Ook in Antwerpen journalist aangevallen

VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck kreeg een vuistslag in het gezicht toen hij tijdens de uitzending van 19 uur op de Turnhoutsebaan in het Antwerpse district Borgerhout stond. Zijn verslag is hieronder te bekijken.

Hij houdt geen verwondingen over aan het incident, maar dient wel een klacht in. DPG Media, het moederbedrijf van VTM NIEUWS en HLN, ondersteunt die. Bij de ochtendshow van Anke Buckinx en Sven Ornelis op Joe vertelde Van herck over zondagavond.

“Ik heb buiten beeld een vuistslag gekregen op de zijkant van mijn gezicht”, zegt de VTM NIEUWS-journalist. Het plan was oorspronkelijk om het volksfeest op de Turnhoutsebaan na de match in beeld te brengen, maar de sfeer keerde plots om. “Om 18 uur heeft een grote groep mensen een politiecombi bestormd, waarna twee agenten op de vlucht zijn moeten slaan”, aldus Van herck.

Toch zei een agent tegen de reporter dat hij een oogje in het zeil zou houden tijdens het live verslag van Van herck. “Tot 19 uur was de politie aanwezig, maar plots kregen ze de opdracht te vertrekken. Binnen twee minuten waren de stoottroepen in hun combi’s gesprongen. Drie minuten later was de situatie zoals die te zien is in het verslag”, getuigt de journalist.

Volgens de Antwerpse politie is het de bedoeling om op geen enkele manier de indruk te wekken dat de agenten iets willen uitlokken. Op aanvoelen van de verantwoordelijke agent op dat moment vertrekken ze van zodra de rust is weergekeerd. Dat liet een woordvoerder weten aan VTM NIEUWS.

Tegelijk waren er ook voetbalsupporters die niet meer wilden dan in beeld komen, zoals wel vaker het geval is tijdens live verslaggeving. “Die jongeren probeerden nog de goede vrede te bewaren, maar toen dook het ander type supporter op”, vertelt Van herck.

Het volledige gesprek is hieronder te herbekijken.

In Brussel werd zondag een cameraploeg van VRT NWS bekogeld, met stenen en flessen. Dat meldt de openbare omroep. De ruit van de een reportagewagen is daarbij gesneuveld. De persdienst van de VRT laat aan onze redactie weten dat er enkel materiële schade is en dat VRT NWS heeft besloten om geen klacht in te dienen.

VVJ: “We gaan dit nooit, nooit, nooit aanvaarden”

“We schrikken niet van wat er hier gebeurt omdat we al een tijdje merken dat er toenemende agressie is. Dit is bijzonder erg. We gaan dit nooit, nooit, nooit aanvaarden”, reageert Pol Deltour, nationaal secretaris van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). “Ze worden persoonlijk aangevallen. Journalisten zijn ménsen die hun werk doen. Maar het gaat verder dan dat, want eenmaal je journalisten aanvalt, val je verslaggeving aan en dat hypothekeer je de nieuwsstroom.”

KIJK. Binnenlandminister Verlinden reageert bij VTM NIEUWS: “Ik weiger me hierbij neer te leggen, wij geven onze straten en pleinen niet aan een bende onverlaten”

“We hebben in 2019 het Meldpunt Agressie opgericht. Daar merken we in de cijfers dat het een probleem is. Het allerbelangrijkste is nu dat er maximaal klachten worden ingediend, zoals ook andere slachtoffers van zondagavond moeten doen”, zegt Deltour aan onze redactie.

De VVJ dringt bovendien aan op bijkomende maatregelen zoals opleidingen voor journalisten die de straat op gaan, voldoende beschermingsmateriaal en dat politie en gerecht ingediende klachten serieus behandelen.

Ook AJP, de Franstalige tegenhanger van de VVJ, de European Federation of Journalists en de International Federation of Journalists reageren ontstemd. De secretarissen-generaal van de internationale journalistenbonden noemen de beelden van de rellen “schrijnend” en de aanvallen op journalisten “afschuwelijk. “We veroordelen deze acties en steunen redacties en hun journalisten voor een onmiddellijke reactie van het gerecht”, staat te lezen in een gezamenlijke mededeling.

KIJK. Supporters ruimen puin op na rellen in Brussel.