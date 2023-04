Journalist koopt officiële ambulancierskledij op het internet en wandelt probleemloos pretpark en zoo binnen

NMBS gaat veilig­heids­teams in Limburg en Vlaams-Bra­bant versterken

De NMBS heeft besloten om vijftig extra veiligheidsagenten van Securail in te zetten om de toenemende agressie tegen spoorwegpersoneel aan te pakken. Dat is ook goed nieuws voor het team van Securail in Limburg en Vlaams-Brabant. Dankzij de extra veiligheidsagenten worden daar personeelstekorten aangevuld worden en hoeven de Limburgse veiligheidsagenten niet meer in te springen in Vlaams-Brabant, klinkt het bij de socialistische vakbond.