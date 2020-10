Joren Houtevels is Mister Gay Belgium 2020: “Ik wil rolmodel zijn voor jongeren die het ook moeilijk hebben”

Mijn co­ming-out in 2017 was niet makkelijk. Ik voel me nu sterker en ik wil graag een rolmodel zijn voor jongeren die het ook moeilijk hebben

Kindverstoting

“Mijn coming-out in 2017 was niet makkelijk. Homo zijn lag toch wat moeilijk thuis en daarom ben ik ook alleen gaan wonen. Ik voel me nu sterker en ik wil graag een rolmodel zijn voor jongeren die het ook moeilijk hebben.”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze editie van Mister Gay Belgium toch te kunnen laten doorgaan, want corona stak meermaals stokken in de wielen. "We vonden het als organisatie een belangrijk signaal om in deze moeilijke tijden toch een nieuwe ambassadeur voor ons land te kiezen. Op deze manier kunnen we de LHBT-gemeenschap blijven steunen", zegt Bram Bierkens, CEO van Mister Gay Belgium.