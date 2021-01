Joodse woordvoerder: “Als besmettingscijfers echt vier keer hoger liggen moeten inwoners uit die wijken sneller vaccin krijgen”

OVERZICHT. Aantal patiënten op intensieve zorgen op laagste niveau sinds midden oktober

16:11 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land is in de periode tussen 11 en 17 januari opnieuw gedaald in vergelijking met de week ervoor. De andere parameters dalen eveneens, maar ook daar gaat het traag. Op de afdelingen intensieve zorg lagen gisteren 336 patiënten met Covid-19. Dat is het laagste aantal sinds 15 oktober (327), zo blijkt uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.