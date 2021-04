Jongerenpartijen keuren La Boum af, maar begrijpen wel frustraties van jeugd

De Croo na totaal uit de hand gelopen La Boum: “Alle steun aan gekwetste politiemen­sen”

13:40 Wat gisteren gebeurd is in het Terkamerenbos is totaal onaanvaardbaar, reageert premier Alexander De Croo (Open Vld) op Twitter na het totaal uit de hand gelopen nepfestival 'La Boum’. “Alle steun aan gekwetste politiemensen. Ik begrijp dat iedereen corona beu is. Maar de regels zijn er met reden en voor iedereen. Ziekenhuizen lopen vol. Solidariteit nu is sleutel voor vrijheid morgen”, luidt het.