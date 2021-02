Jongerenlijn Awel ontving in 2020 vijfde meer oproepen

Awel verwerkte in 2020 in totaal 28.232 contacten. Die gebeurden via de telefoon, via chat, via e-mail of via een contactformulier op de website.

Ruwweg 23 procent van al deze oproepen ging over corona. Vooral tijdens de eerste golf, in april, was er een piek in coronagerelateerde oproepen. Meer dan een op de vier (28 procent) van de coronagesprekken ging over niet goed in je vel zitten of somberheid. Dat is 10 procent meer dan het aandeel van dergelijke oproepen in heel 2020. Ook oproepen over de actualiteit, wereldproblemen, politiek en vragen over de relatie met de ouders werden tijdens de coronagesprekken vaker geregistreerd.

Toch bleef de globale top 10 in 2020 nagenoeg onveranderd, al wisselden verschillende thema's wel onderling van plaats. Enkel vragen over de relatie tot broer en zus kwam nieuw de top 10 binnen. Op één prijken net als vorig jaar vragen over de relatie tot ouders (26 procent, + 2 procent in vergelijking met 2019), gevolgd door niet goed in je vel zitten/somberheid (21 procent, +2 procent) en vriendschap (14 procent, -1 procent). "Logischerwijs waren kinderen en jongeren het afgelopen jaar meer bezig met hun relaties dicht bij huis, en iets minder met hun relaties buitenshuis", klinkt het.

Awel is elke dag tussen 16 en 22 uur gratis en anoniem bereikbaar op het nummer 102, op woensdag en zaterdag al vanaf 14 uur. Mailen en chatten kan via awel.be.