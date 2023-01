Jongerenlijn Awel blijft stijgen in populariteit: kwart meer oproepen in 2022

Vorig jaar kreeg Awel 519.328 oproepen - zowel via chat, mail als telefoon. In 2021 waren dat er nog maar 421.720, in 2020 267.244. 40 procent van de oproepen kwam vorig jaar binnen via de telefoon, 25 procent stuurde een e-mail. Ook het aantal unieke chatbezoekers steeg: van 88.085 naar liefst 137.029 in een jaar tijd.

De stijgende trend zet zich jaar na jaar verder, al wil dat niet per se zeggen dat de jeugd ongelukkig is. “Dat kinderen en jongeren hulp en informatie zoeken is ook een positief signaal en heeft mogelijk te maken met de stijgende aandacht van onze maatschappij voor mentale gezondheid.”

Vlinders in de buik

De meeste oproepen gaan over de relatie van een jongere met zijn ouder(s), somberheid, vriendschap, angst en spanning en de relatie tot medeleerlingen. Ook het thema ‘verliefdheid’ staat in de top 10. “Babbels met Awel gaan de ene keer over donkere gedachten, de andere keer over vlinders in de buik of pakweg zenuwen voor de spreekbeurt van morgen.”

Awel krijgt ongeveer 70 contacten per dag. Voor elke jongen die een gesprek heeft met Awel, zijn er iets meer dan drie meisjes die hetzelfde doen. 13- tot 15-jarigen zijn de grootste groep op mail en chat. Aan de telefoon hangen vooral 18- tot 25-jarigen. In 70 procent van de gesprekken werd de jongere niet doorverwezen naar een zorgverlener, leerkracht of huisarts. “De hoofdfocus van Awel blijft luisteren.”