Jongeren zouden 'La Boum' zo nog eens overdoen: "Spijt? Nee, iedereen in Brussel wil gewoon feesten"

Steven Van Gucht: “We lijken nieuw kantelpunt in epidemie bereikt te hebben”

2 april Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de voorbije dagen licht gedaald. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano. "We lijken een nieuw kantelpunt in de epidemie bereikt te hebben”, zei hij. Hij benadrukte wel dat we de coronamaatregelen goed moeten blijven opvolgen, anders dreigt een “mogelijk heel lange en zware staart van de derde golf”.