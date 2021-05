Jongeren zoeken antwoord op vragen over mentale gezondheid in app Waddist

Zij hebben de ultieme kinder­droom in hun tuin: in de wolken met hun boomhut

7:56 Een boomhut, het is de ultieme kinderdroom. Dertigers van vandaag droomden weg bij het gigantisch exemplaar van Alida en haar vriend Peter Paulus Post, tieners van nu fantaseren er op los met de razend populaire boeken van ‘De Waanzinnige Boomhut’, waarvan een unieke expo in Oostende loopt momenteel. Sommigen hoeven er niet eens van te dromen: zij hebben er zelf eentje in de achtertuin. Kinderen én ouders vertellen wat er zo leuk aan is.