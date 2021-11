Jongeren zijn “het wachten moe”: gepaste jeugdhulp blijft uit

Haal kinderen en jongeren uit de wachtkamer: dat is de essentie in het nieuwste jaarverslag “het wachten moe” van het Kinderrechtencommissariaat. Dit jaar waren de wachtlijsten nog veel langer, staat er te lezen. “Er moet nu echt een plan komen”, reageert Groen.

Heel wat minderjarigen wachten op gepaste hulp, op gepast onderwijs of op een beslissing in hun verblijfsprocedure. Van september 2020 tot en met augustus 2021 kreeg het Kinderrechtencommissariaat 1.530 meldingen en klachten, een kwart meer dan andere jaren. Het merendeel gaat over onderwijs, gevolgd door meldingen over hulp aan minderjarigen, voornamelijk jeugdhulp en gezondheidszorg. “Dit jaar waren die wachtlijsten veel langer. Het is alsof de vleugels van jongeren afgeknipt worden, omdat ze niet op tijd de juiste zorg en steun krijgen”, stelt Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens.

4 dringende adviezen

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling van het Vlaams Parlement, die toeziet op de naleving van kinderrechten in Vlaanderen. Het jaarverslag geeft beleidsmakers inzicht in de problematieken van het voorbije werkjaar en bundelt adviezen voor de overheid. Vier dringende aanbevelingen treden op de voorgrond.

Ten eerste moet de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren beperkt blijven. Worden die maatregelen strenger, dan mag niet eerst naar scholen of vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren gekeken worden. Verder moet het afbouwen van wachtlijsten, een “blijvende prioriteit” zijn, stelt het Kinderrechtencommissariaat. Daarnaast moet meer ingezet worden op preventie en vroege detectie. Ten derde moet het onderwijs inclusiever worden. “Scholen moeten de nodige competentie ontwikkelen en ondersteuning krijgen om leerlingen met speciale noden een kans te geven.” Tot slot vraagt het Kinderrechtencommissariaat aandacht voor de noden van kinderen in een migratiecontext. “Elk jaar opnieuw krijgen we meldingen van gezinnen met kinderen die lang moeten wachten op een beslissing in hun verblijfsprocedure. Dat wachten weegt op die kinderen en heeft een impact op hun toekomst”, klinkt het.

Quote Een verloren generatie van jongeren heeft een giganti­sche impact op de samenle­ving. We mogen hen niet in de steek laten Jeremie Vaneeckhout, Groen-parlementslid

Extra investeringen

Groen vraagt naar aanleiding van het verslag aan de Vlaamse regering om werk te maken van extra investeringen via ‘een toekomstplan voor Generation Z’. Dat zijn de jongeren die na 2000 werden geboren. In dat plan moeten de wachtlijsten in geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp worden ingekort tegen 2025, zegt de partij. Die pleit ook voor een versterking van de CLB’s. “Er zijn geen toverformules, maar er is wel nood aan meer besef van de urgentie bij de Vlaamse regering. Hun verantwoordelijkheid is verpletterend. Er moet nu echt een plan komen”, aldus Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout.

“Een verloren generatie van jongeren heeft een gigantische impact op de samenleving. We mogen hen niet in de steek laten. Door een gebrek aan middelen doet de hulpverlenig dat veel te vaak”, voegt hij toe. Groen legt hiervoor ook concrete voorstellen neer in het Vlaams Parlement. Die worden de komende weken besproken in de commissie welzijn.

