Jongeren willen op school meer debatteren over migratie

Europese Unie zet harder in op terugkeer en overname afgewezen asielzoe­kers

12 maart De Europese Unie wil harder inzetten op de samenwerking met derde landen om afgewezen asielzoekers en andere buitenlanders die geen verblijfsstatuut krijgen, over te nemen. Dat bleek vandaag op de Europese ministerraad Binnenlandse Zaken, die in het teken stond van het asiel- en migratiebeleid. Afhankelijk van de samenwerking die verleend wordt, kunnen de geldende visummaatregelen op bilaterale basis verstrengd of net versoepeld worden.