Jongeren willen liever conformeren aan gendernormen dan ervan afwijken

Vrouwen en mannen zijn in België juridisch gelijk, maar volgens Mastari blijft er sprake van structurele genderongelijkheid. “Zo nemen vrouwen het grootste deel van het huishouden op zich, zijn ze minder actief op de arbeidsmarkt, verdienen ze minder dan mannen en zijn ze ondervertegenwoordigd in besluitvormingsposities”, legt de onderzoekster uit.

Sociale wezens

Mastari stelt vast dat mensen sociale wezens zijn, die omringd, gewaardeerd en geliefd willen worden door anderen. “Doordat jongeren sterk beïnvloed worden door hoe anderen over hen denken, hebben ze ook de neiging zich te conformeren aan sociale normen. Op die manier vermijden ze negatieve reacties en het risico om er niet bij te horen, wat tijdens de adolescentie een belangrijke bekommernis vormt”, benadrukt Mastari.

Uit studies blijkt dat vooral voor jongens het ervaren van druk tot genderconformiteit door anderen, zich ook vertaalt in het stellen van gendertypische gedragingen en het ontwikkelen van een voorkeur voor “typische” mannelijke beroepen. Het ervaren van druk tot genderconformiteit door anderen verklaart dus tot op zekere hoogte waarom jongens wegblijven van beroepen in de zorg-, onderwijs- of schoonheidssector.