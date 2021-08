Jongeren tussen 18 en 24 jaar willen op 55 jaar met pensioen

Weyts pakt dierenbeu­len strenger aan: hogere boetes en maximale celstraf van 3 maanden naar 5 jaar

23 augustus Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verhoogt de straffen voor wie dieren mishandelt of verwaarloost. Dierenbeulen kunnen voortaan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen of zelfs tien jaar in het geval van recidive. “En dat is echt niet overdreven”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “De huidige straffen schrikken beulen niet af.”