“Jongeren nodig om 70 procent te halen”: kinderen allicht vanaf 5 jaar gevaccineerd om groepsimmuniteit te verstevigen

Premier Alexander De Croo (Open Vld) was te gast in een uitzending van het VRT-jeugdjournaal Karrewiet waarin kinderen en jongeren vragen konden stellen over de coronacrisis. De vraag die het vaakst gesteld werd, was of ook kinderen gevaccineerd zullen worden. “Jullie zullen ook een vaccin krijgen, maar vandaag zijn jullie de minst kwetsbaren. We vaccineren eerst diegenen die het snelst ziek kunnen worden, maar uiteindelijk gaan we ook kinderen vaccineren”, klonk het antwoord van de premier.