Jongeren kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor Johnson & Johnson-vaccin (en de eerste uitnodigingen zijn al aangekomen): moet je dat nu doen of niet?

De Qvax-uitnodiging werkt zoals de gewone uitnodiging via leeftijd. De oudsten worden dus eerst opgeroepen. De uitnodiging komt via sms en/of e-mail, en dus niet zoals de gewone uitnodiging per post of in uw Burgerprofiel. U kan ook op elk moment uw keuze wijzigen, en de J&J-optie weer uitvinken.



Sowieso blijven de leveringen van het Janssen-vaccin aan ons land voorlopig beperkt, waardoor er niet meteen overal grote overschotten te verwachten zijn. De meeste vaccinatiecentra krijgen deze week bijvoorbeeld slechts enkele honderden dosissen, die ook nog bedoeld zijn voor thuisvaccinatie bij kwetsbare groepen en mensen ouder dan 41 jaar die nog niet aan de beurt zijn geweest. Zo zijn er in Antwerpen voorlopig slechts een tiental Johnson & Johnson-vaccins per dag over.