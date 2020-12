Jongeren getuigen over hun mentale gezondheid. Annelies (19): “Ik zocht online naar verhalen als bewijs dat ik niet de enige was”

“Ik heb schrik voor herval. En tegelijk heb ik schrik om te genezen. Ik heb een soort rust gevonden in het ziek zijn en het kunnen zeggen dat ik me niet goed voel. Het is alsof ik niet meer weet wie ik daarvoor was. Want wat als het terug goed gaat, hoe ben ik dan? En wie ben ik zonder medicatie? Ik wil er zo graag mee stoppen, maar het is een houvast.” Annelies (19) wikt haar woorden. Ze beseft hoe dubbel het klinkt. Bang om te genezen. Want vandaag gaat het echt wel beter. Pakken beter dan de voorbij twee, drie jaar. Maar ze hervalt in oude gewoonten, merkt ze. Plots weinig goesting om op zondag naar de Chiro te gaan, bijvoorbeeld. En na de les doodvermoeid in de zetel neerploffen. “Corona en al die shit doen er weinig goed aan.”