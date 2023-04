Jongeren getuigen over hoe IS nog altijd ronselt, maar nu online: “Ik kreeg van een onbekende tegenspeler de vraag of ik al gestolen had en of ik tegen bloed kon”

OPROEP. Betaalt u alles cash?

Er zijn steeds minder bankautomaten in ons land. De federale regering en de banksector komen nu tot een akkoord: in elke gemeente moet minstens één automaat overblijven. Nochtans is 45 procent van alle betalingen in ons land nog altijd cash. Betaalt u consequent alle rekeningen cash? Haalt u liever uw inkomen in één keer van de bank om dan overal contant te betalen?