Jongeren die kort na Nieuwjaar geboren zijn doen het beter op school en arbeidsmarkt

Gent Merlina-actrice Mieke Bouve helpt buurman uit brandend huis: “Indrukwek­ken­de start van het nieuwe jaar”

Rustig bekomen van oudejaarsavond? Dat was het plan van Gents gemeenteraadslid en actrice Mieke Bouve (Open Vld), maar het liep behoorlijk anders. Bouve — ooit Boogschutter in de tv-reeks Merlina — haalde haar jonge buurman uit zijn brandend huis, en zette hem onder de douche. Ze kreeg van brandweer en politie te horen dat ze een heldendaad had verricht, en dat op de eerste dag van het nieuwe jaar.

2 januari